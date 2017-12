Uniek street art- project in Paterskerk Halle

In de Paterskerk in Halle valt binnenkort een uniek street art-project te bewonderen. Nu al zijn kunstenaars Bart Smeets en Steve Locatelli druk in de weer met het aanbrengen van een totaalkunstwerk in de kerk. In dit geval zijn dat monumentale muurschilderingen die de kerk omtoveren tot een feeëriek oerwoud. Het gaat om een initiatief van de povincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met de stad Halle en CC' 't Vondel.