Vanaf volgend schooljaar kunsthumaniora in Campus De Brug Vilvoorde

Op Campus De Brug in Vilvoorde kunnen jongeren vanaf volgend schooljaar kunstonderwijs volgen. De school is al enkele jaren vragende partij om beeldend en architecturaal kunstonderwijs te kunnen aanbieden. De Vlaamse regering heeft daar nu groen licht voor gegeven. De inschrijvingen starten na de paasvakantie. Dat laat de school weten via zijn Facebookpagina.

In de Rand rond Brussel is er geen enkele secundaire school die kunstonderwijs aanbiedt. Leerlingen die daar interesse voor hebben kunnen enkel in de Sint-Lukasschool in Brussel terecht. Maar daar komt vanaf 1 september verandering in. Vanaf het derde jaar secundair onderwijs kunnen de leerlingen aan campus De Brug ook kiezen voor de richting beeldende en architecturale kunsten. Er wordt gestart met een aanbod in de tweede graad, over enkele jaren wordt een derde graad uitgerold.

De school benadrukt in de krant De Standaard dat het aanbod voor beeldende en architecturale kunsten een doordachte keuze is. “Vilvoorde is immers een mediastad met tal van televisiezenders en productiehuizen. De keuze voor het audiovisuele lag dus voor de hand. Bovendien is de kanaalzone in volle artistieke ontwikkeling en daar wil Campus De Brug samen met de academie voor beeldende kunsten, de Jan Portaelsschool, op inpikken”, aldus directeur Dennis Holbrechts.