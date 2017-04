Veehouders uit Heikruis opnieuw veroordeeld voor dierenmishandeling

De afgelopen jaren werden meermaals dieren en kadavers in beslag genomen op de boerderij van het koppel uit Heikruis omdat ze onverzorgd en verwaarloosd werden. In totaal ging om meer dan 800 runderen en schapen. In 2012 kreeg het koppel veehouders een beroepsverbod opgelegd, maar in 2014 verschenen ze opnieuw voor de rechter. Ze kregen ook toen een beroepsverbod en mochten geen landbouwbedrijf meer uitbaten. Om toch hun activiteiten te kunnen hervatten registreerden ze de boerderij en de dieren op naam van de ouders van de vrouw. Ook zij werden nu mee veroordeeld en mogen een jaar lang geen landbouwdieren houden.