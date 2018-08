Vanaf vandaag kunnen in het repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel ook gezinnen met kinderen opgevangen worden in afwachting dat ze worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Maar op die gezinswoningen is veel kritiek. Ook de Verenigde Naties mengt zich nu in het debat.

Verenigde Naties: “Sluit geen kinderen op in 127bis”

De zogenaamde family units mogen vanaf vandaag gebruikt worden. Het gaat om vier woningen - twee voor zes en twee voor acht personen – voor gezinnen die uitgeprocedeerd zijn en er maximaal vier weken zullen verblijven. De kinderen kunnen les volgen en deelnemen aan activiteiten in het dienstencentrum van 127bis.

Maar UNHCR – de vluchtelingenorganisaties van de Verenigde Naties, heeft felle kritiek op de gezinswoningen. “ Het onderbrengen van kinderen in gesloten centra is een schadelijke praktijk die wereldwijd moet worden gestopt, ook in België. Studies hebben aangetoond dat opsluiting bij kinderen vaak ontwikkelingsvertragingen en emotionele problemen, zoals slapeloosheid, eetlustverlies en gedragsproblemen, veroorzaakt," aldus de Verenigde Naties.

UNHCR wijst erop dat ons land in het verleden meermaals veroordeeld is voor het opsluiten van kinderen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ook het Federaal Migratiecentrum Myria verwijst naar die veroordelingen en zegt streng te zullen toekijken op de gezinswoningen in 127bis.

“Verder blijven overheden aansporen meer in te zetten op alternatieven voor detentie en op manieren om de efficiëntie ervan te verhogen, in plaats van repressieve en criminaliserende maatregelen, die zowel financieel als op vlak van mensenrechten nadelig uitvallen,” besluit Myria.