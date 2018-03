Verkeerd dichtgeknoopte vuilniszakken blijven voortaan staan

Zakken die niet goed zijn dichtgeknoopt, zijn meestal te volgepropt en dus veel te zwaar. Bovendien bevatten ze vaak ook ongeoorloofd materiaal, dat voor de ophaler zelfs gevaarlijk kan zijn. De afvalophalers van Intradura hebben er schoon genoeg van. Algemeen directeur Stephan Verwee: “We stellen vast dat zakken soms tot 22 kilo wegen. Dat heeft een onmiddellijke impact naar rugklachten toe. Ook de inhoud van restafvalzakken is vaak problematisch. Via al onze communicatielijnen benadrukken we steevast: gèèn naalden, gèèn medisch materiaal… Het zou niet de eerste keer zijn dat ophalers gekwetst raken door naalden of andere scherpe voorwerpen in de zakken."

Als je een goed dichtgeknoopte zak optilt, is die kans veel kleiner. Want een zak met een grijppunt bovenaan kan je met één hand weg van je lichaam opheffen.

Vanaf volgende week krijgen zakken die niet goed dichtgeknoopt zijn en bijgevolg te zwaar zijn een weigeringssticker en worden ze dus niet meer opgehaald.