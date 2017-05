Verlenging aanhouding bij misdrijf is goeie zaak voor parket Halle-Vilvoorde

Door het voorstel krijgt het gerecht nu dubbel zoveel tijd om een zaak te onderzoeken en de verdachte voor te leiden voor de onderzoeksrechter die dan over de voorlopige hechtenis beslist. “Een goede zaak, zeker voor Halle-Vilvoorde, waar 24u niet altijd volstaat om de verdachte voor de Brusselse onderzoeksrechter te krijgen,” reageert kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA).

Het parket Halle-Vilvoorde moet haar verdachten immers steeds overbrengen naar de rechtbank in Brussel. Wanneer er onvoldoende personeel is om de verdachte te transporteren of het transport heeft af te rekenen met een zware file, moet de verdachte soms noodgedwongen vrijgelaten worden omdat de 24 uren verstreken zijn. In september vorig jaar werden nog 4 inbrekers vrijgelaten omdat een Franstalige Brusselse onderzoeksrechter geen tijd had binnen de voorziene 24 uren. Eerder werd ook reeds een Argentijnse drugsdealer vrijgelaten omdat er geen tolk ter beschikking was. "De extra 24 uren die nu ontstaat, moeten het parket en het Brussels gerecht in staat stellen alle plichtplegingen te voltrekken binnen de termijn zodat geen verdachten meer moeten worden vrijgelaten omdat ze te laat verhoord werden,” besluit Van Vaerenbergh.

Het wetsvoorstel dat gestemd werd in de bijzondere Kamercommissie Terreur verhuist nu naar de Kamercommissie Grondwet waar het wetsvoorstel verder zal behandeld worden. Een uitbreiding naar 72 uur specifiek bij terreur wordt nog verder onderhandeld tussen de verschillende partijen.