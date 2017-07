Verstoord treinverkeer door zwaar beschadigde bovenleiding Galmaarden

Het treinverkeer tussen Edingen en Geraardsbergen is ernstig verstoord door een beschadiging aan de bovenleiding in Galmaarden. Rond 6u20 had een vrachtwagen die een kraan vervoerde, twee bovenleidingen geraakt ter hoogte van de Werfstraat.

Bij het ongeval werden beide bovenleidingen meegesleurd en raakte ze zwaar beschadigd. De herstelwerken zullen nog enkele uren duren. Zolang is er ook geen treinverkeer mogelijk tussen Edingen en Galmaarden. Voorlopig worden er vervangbussen ingelegd tussen beide stations.

Stijgend aantal ongevallen met te hoge vrachtwagens

Het is niet de eerste keer dat dit soort ongevallen met te hoog geladen vrachtwagens schade veroorzaakt aan het spoorwegnet. Dit jaar noteerde de spoorwegbeheerder al 6 van dit soort ongevallen. Vorig jaar zelfs 28. "Als Infrabel staan we hier machteloos tegenover. Maar zo’n incident heeft wel zware gevolgen: vertragingen en heel wat schade. Terwijl het voor de chauffeurs toch maar een kleine moeite is om te controleren of hun vracht niet te hoog is geladen”, aldus Thomas Baeken van Infrabel.