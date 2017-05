Vier maanden hinder door werken E40 Leuven-Brussel in Sterrebeek

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt de komende 4 maand aan de weg tussen Bertem en Sterrebeek. Een stuk van de E40 wordt over een lengte van bijna 7 km volledig vernieuwd in de rijrichting van Brussel. Alles wordt aangepakt, van de fundering tot de toplaag. Omdat de werken zo intensief zijn, moeten chauffeurs vanaf 8 juli rekening houden met ernstige hinder. De werken duren nog tot half augustus.

Deze zomer worden in Vlaanderen de drukste wegvakken onder handen genomen. In totaal gaat het om zo’n 100 km snelweg. Tussen mei en augustus wordt nu ook de E40 tussen Leuven en Brussel aangepakt. Met 65.000 voertuigverplaatsingen per dag in beide richtingen is dit één van de belangrijkste wegen van Vlaanderen.

Tot 8 juli: voorbereidende avond- en nachtwerken - weinig hinder

De voorbereidende avond- en nachtwerken zijn twee weken geleden opgestart. Vanaf 20u worden er op de E40 tussen Bertem en Sterrebeek 2 rijstroken ingenomen per rijrichting. Deze werken duren telkens tot 5u ‘s ochtends. Zo wordt het verkeer in de spits maximaal gevrijwaard. Tijdens deze voorbereidende werken wordt er een onderhoud uitgevoerd aan de bruggen boven de E40 en wordt de werfinrichting klaargemaakt. Dat laatste houdt voornamelijk in dat er doorsteken in de middenberm gemaakt worden, zodat het verkeer deels via de andere weghelft door de werfzone kan geleid worden tijdens de eigenlijke werkzaamheden.



Vanaf 8 juli: totaalvernieuwing van het volledige wegdek - ernstige hinder

Het wegdek wordt vernieuwd van fundering tot toplaag. Om de hinder voor het wegverkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt er tussen 8 juli en 15 augustus een dynamische werfinrichting ingezet. Op weekdagen tussen 5u ‘s ochtends en 12u ‘s middags zijn er drie versmalde rijstroken beschikbaar in de beide rijrichtingen.

Op weekdagen tussen 12u ‘s middags en 5u ‘s ochtends én tijdens het weekend zullen er in de rijrichting van Leuven nog drie rijstroken vrij zijn, maar in de rijrichting van Brussel nog maar twee. Zo blijft er toch zoveel mogelijk capaciteit beschikbaar tijdens de werken. Desondanks moeten weggebruikers rekening houden met aanzienlijke vertragingen tijdens de spits.