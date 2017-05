Vijf Pajotse gemeenten openen blokspot

In het verleden opende de gemeente Gooik al een blokspot in onder meer de Sint-Niklaaskerk en cultuurcentrum De Cam. Op vraag van de Pajotse jongeren zullen ook Pepingen, Lennik, Galmaarden en Herne binnenkort zo’n blokspot openen. In Herne wordt het Dominicanessenklooster 'the place to be' om rustig te studeren. In Galmaarden kunnen studenten terecht in het jeugdlokaal aan het Sportcomplex. Waar de andere gemeenten hun blokspot zullen inrichten, wordt eerstdaags meegedeeld. De jeugddiensten starten ook met een preventiecampagne tegen het misbruik van medicijnen tijdens de examens.