Vilvoorde stuurt parkeerplan bij

Vorig jaar introduceerde de stad Vilvoorde een nieuw parkeerplan. Dat plan kreeg heel wat kritiek te verwerken. De stad heeft nu alle opmerkingen uitgebreid besproken in een klankbordgroep. Dit resulteerde in een uitgebreid rapport dat de basis vormde voor een aantal aanpassingen.

Eerste bewonerskaart wordt goedkoper

“De prijs van de eerste bewonerskaart willen we verlagen naar 20 euro. Daarnaast hebben we de parkeerzones aangepast: deze zijn nu logischer opgebouwd”, verduidelijk schepen voor Mobiliteit Francine De Prins (Sp.a-Groen). Zo wordt de Maria Theresialaan toegevoegd aan de bewonerszone (zie plan hieronder). Daarnaast horen nu ook de Kortestraat, de Duchéstraat (Marius) en de Werkhuizenstraat tot de blauwe zone (met parkeerschijf). Het stuk van de Diuchéstraat (Marius) tussen de Hellestraat en Mechelsestraat wordt opgenomen in de gele zone (betalend). Voorts wordt ook het werkdagabonnement gewijzigd en zorgversterkers kunnen een zogenaamde zorgkaart aankopen voor 50 euro per jaar.

Uitgebreide communicatiecampagne

“Nu de evaluatie en de aanpassingen gebeurd zijn, gaan we er ook uitgebreid over communiceren naar zowel de Vilvoordenaar, de handelaars als de bezoekers",“ zegt burgemeester Hans Bonte (Sp.a-Groen). "Na de gemeenteraad van 26 juni starten we met deze communicatiegolf. Zo ontvangen alle Vilvoordenaren een parkeerkrantje met alle nuttige informatie. Maar ook de handelaars en de bezoekers gaan we uitgebreid informeren aan de hand van een folder”, aldus Bonte. Als alles volgens planning verloopt, treedt het aangepast parkeerbeleid vanaf 1 september in werking.

parkeerzones geel max. 2u 1,5 euro/u groen max. 4u 0;6 euro/u oranje onbeperkt 0,6 euro/u blauw max. 4u parkeerschijf grijs onbeperkt gratis

(plan stad Vilvoorde)

Nieuw parkeerplan is tegemoetkoming maar blijft wel duur voor de inwoners, reageert CD&V

Oppositiepartij CD&V is verrast dat de stad het nieuwe parkeerplan direct via de media heeft bekendgemaakt en de discussie die voorzien was in de gemeenteraadscommissie geschrapt heeft. De partij vindt naar eigen zeggen wel enkele van haar eisen terug in het nieuwe plan en is tevreden dat over het nieuwe parkeerbeleid ook uitgebreid gecommuniceerd zal worden . “Het is positief dat er een aparte regeling komt voor zorgverleners. Maar onze vraag om de eerste bewonerskaart gratis te maken, is slechts gedeeltelijk gevolgd. Voor de tweede bewonerskaart betaal je nog altijd 100 euro. Aan de tariefverhoging die dit stadsbestuur vorig jaar heeft opgelegd, wordt ook niet geraakt, de tarieven blijven dus even hoog. De stad had iets meer mogen doen voor haar inwoners”, reageert Peter Van Kemseke (CD&V).