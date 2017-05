Vivaqua geeft groen licht voor uitstapregeling van Vlaamse gemeenten

Verschillende Vlaamse gemeenten willen uit de Brusselse intercommunale Vivaqua, actief in de waterdistributie, stappen. Het gaat onder meer om Halle, Dilbeek, Grimbergen, Machelen, Merchtem, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel en Wemmel. De directe aanleiding zijn de fusieplannen van het gezonde Vivaqua met Hydrobru, een andere Brusselse intercommunale die zich bezighoudt met afvalwaterbeheer. Hydrobru heeft echter een enorme schuldenberg, naar schatting zo’n 500 miljoen euro. Vivaqua daarentegen is financieel gezond. Door de fusie zal dus ook de prijs voor het drinkwater in de Rand ongetwijfeld stijgen. Ook kregen de Vlaamse gemeenten naar eigen zeggen te weinig inspraak en dus willen ze scheiden van Vivaqua.

Het bestuur van Vivaqua verzette zich echter tegen zo’n scheiding ondanks een akkoord tussen de gewesten die een uitstap mogelijk maakt. Het Vlaams parlement diende dan ook een belangenconflict in tegen de fusie met Hydrobu. Maar de raad van bestuur heeft nu toch groen licht gegeven aan de Vlaamse gemeenten om nog dit jaar uit Vivaqua te stappen. De waterbevoorrading komt hierdoor echter niet in het gedrang.