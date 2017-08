Wafelbakker Di Nanno op zoek naar nieuwe standplaats in Halle

Op sociale media was er de voorbije dagen aardig wat protest op het feit dat wafelbakker Di Nanno met zijn kraampje niet meer welkom is in zijn vertrouwde Basiliekstraat in Halle. Dat is het gevolg van een beslissing van het stadsbestuur dat alle ambulante handel in de vernieuwde winkelstraten verbied. De stad wil op die manier een wildgroei aan kraampjes voorkomen.

In Halle kent iedereen Pierre Di Nanno beter als de wafelman. Al meer dan vijf jaar verkoopt hij die wafels tijdens het winterseizoen op de hoek van de Parklaan en de Basiliekstraat ter hoogte van het Park’s café. Dat gebeurt met de goedkeuring van de eigenaar van het café en de handelspanden in de buurt. Maar enkele weken kreeg Pierre te horen dat zijn vergunning niet verlengd wordt. En dat veroorzaakte een storm aan protest. Onmiddellijk werd er een petitie en een Facebookgroep opgestart. De pagina ‘Wij willen Wafelman in onze stad’ telt intussen al zo’n 1.500 leden.

Maar het schepencollege blijft bij zijn besluit omdat Halle steeds vaker vergunningsaanvragen krijgt voor het uitbaten van een hamburger-, pitta- of ijskraam. Om een wildgroei te voorkomen, werd beslist om dit niet meer toe te staan in de verkeersvrije winkelstraten. Met deze maatregel wil de stad ook voorrang verlenen aan de eigenaars van een tearoom of snackbar in de winkelstraat die op hun terras gelijkaardige etenswaren willen aanbieden. Op andere plaatsen in de stad is ambulante handel wel nog mogelijk op voorwaarde dat de verkeersveiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

Wafelman blijft echter niet bij de pakken zitten en gaat eerstdaags in de binnenstad op zoek naar een nieuwe standplaats voor zijn wafelkraam. Hij denkt daarbij onder meer aan de pas vernieuwde Parklaan. Wordt vervolgd.