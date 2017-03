Wat mag (niet) tijdens carnaval Halle?

Outfit

Zoals elk jaar zijn maskers die het gezicht bedekken verboden.

Rugzakken, (reis)tassen, wandelwagens of kleine praalwagentjes zijn niet verboden, maar de politie zal verhoogd en herhaaldelijk controleren.

Drank

Het in het openbaar verkopen, bezitten of verbruiken van sterke drank (jenever, alcopops, vodka, whisky, gin,…) tijdens carnaval is verboden bij politiebesluit.

(Nacht)lawaai

Carnaval is onlosmakelijk verbonden met feestmuziek en carnavalsliedjes. Niet alle Hallenaren feesten de klok rond en dus hebben zij recht op hun nachtrust. Politiezone Zennevallei zal optreden indien nodig.

Op dinsdagochtend sluiten alle cafés om 6u. Om ervoor te zorgen dat de opkuis van carnaval vlot kan verlopen, worden na 7u30 geen carnavalvierders meer toegelaten op de straten, pleinen en openbare wegen.

(Wild)plassen, spuitbussen, ...

Vandalisme, gebruik van spuitbussen en ander vervuilend materiaal wordt dan ook streng beboet. Van zaterdag tot dinsdagochtend is de verkoop, het gebruik en het bezit van spuitbussen, vuurwerk, voetzoekers en andere voorwerpen of stoffen die schade kunnen veroorzaken trouwens verboden bij gemeenteraadsbesluit.

De stad voorziet publieke urinoirs. Tegen wildplassen wordt streng opgetreden.

Naar huis?

Carnavalisten kunnen dit jaar opnieuw gebruik maken van de carnavalbussen om op een veilige manier huiswaarts te keren. De stad Halle legt in samenwerking met De Lijn en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw op zaterdag-, zondag- en maandagnacht nachtbussen in. Wie de bus neemt, hoeft niet te betalen. De uurregeling en de reisroutes van de carnavalsbussen vind je op www.delijn.be.

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart gaan we over op zomeruur. Om 02.00 zetten we de klok één uur vooruit. Niet vergeten als je de bus nog moet nemen!