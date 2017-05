Wetenschapsbattle in Kampenhout

Voor wetenschappers is het geen sinecure om de wetenschap eenvoudig uit te leggen. Om jonge wetenschappers daarbij te helpen is er nu de 'wetenschapsbattle'. 5 onderzoekers moeten aan een zaal vol lagereschoolkinderen uitleg geven over hun onderzoekdomein. De wetenschapper die het meest indruk maakt op het jonge volkje, wint. In basisschool De Boomhut in Kampenhout vond vandaag zo'n battle plaats.

“Ik heb nog nooit voor zo'n jong publiek gestaan. Dat is zeer fijn. Als wetenschapper communiceer je doorgaans met andere wetenschappers en dan gebruik je een heel andere taal. Dus nu moest ik grondig nadenken over mijn uiteenzetting”, glimlacht Shirley Elprama, een onderzoekster die verbonden is aan de VUB.

En kinderen zijn doorgaans zeer kritisch. Voor de wetenschappers was het dan ook bang afwachten wie als winnaar zou worden aangeduid. Wie het geworden is zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.