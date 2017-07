Weyts wil Brussel voor de rechter omdat het zich niet houdt aan afspraken over geluidsnormen

Brussel wilde vanaf begin dit jaar een nultolerantie invoeren voor vliegtuigen die de geluidsnormen overschrijden. De Vlaamse regering pikte dat niet en riep twee belangenconflicten in. Daardoor werd de beslissing van de Brusselse regering -wettelijk gezien althans- automatisch opgeschort. Toch heeft Brussel volgens Weyts vanaf 22 februari opnieuw boetes uitgeschreven voor luchtvaartmaatschappijen die de geluidsnormen overschreden. Het zou gaan om 16 boetes.

"Dat is volstrekt illegaal. Ik roep de betrokken luchtvaartmaatschappijen op om die boetes niet te betalen. We moeten als Vlaamse regering bekijken of we daar juridisch in kunnen tussenbeide komen", zegt Weyts.