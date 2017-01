WhatsApp-groepen in de strijd tegen buurtcriminaliteit?

In Nederland is het systeem reeds goed ingeburgerd. Buurtbewoners schrijven zich in voor een gemeenschappelijke WhatsApp-buurtpreventiegroep en waarschuwen elkaar bij verdachte gedragingen in het dorp. Bij onze noorderburen hebben ze intussen al zo’n 5.000 groepen. In ons land gaat het om zo’n kleine 100 groepen. (zie kaart onderaan WABP) In onze regio zijn er zo’n WhatsApp-groepen in Dilbeek (Groep BIN Kaudenaarde), Merchtem (Groep Ginder Ale) en Steenokkerzeel (Groep BIS (Buurtinformatienetwerk Steenokkerzeel).

Maar dat aantal kan volgens CD&V-volksvertegenwoordiger Franky Demon een pak beter. Zo’n Whatsapp-netwerk is een zeer handige aanvulling op de huidige buurtinformatienetwerken. In Nederland is bovendien ook de lokale politie aangesloten op de buurtpreventiegroep op WhatsApp waardoor dit volgens Demon een zeer efficiënt systeem is.