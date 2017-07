Woninginbraken in politiezone KASTZE fors gedaald

In de politiezone KASTZE, dat zijn de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst, is het aantal woninginbraken. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse cijfers van de zone. Het zijn bovendien niet meer rondtrekkende bendes die de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst viseren, maar eerder lokale veelplegers uit de regio Vilvoorde en Mechelen.

In de eerste zes maanden van dit jaar stelde de politiezone KASTZE 59 effectieve woninginbraken vast. Twee jaar geleden waren er tijdens dezelfde periode nog dubbel zoveel. Toen had de zone nog geen 26 ANPR-camera's op haar grondgebied. Om het potentieel van de ANPR-camera's nog beter te benutten, heeft KASTZE sinds mei een team dat permanent beelden analyseert en zo nog sneller patrouilles op de baan kan aansturen.

Ook de sensibilisering rond BIN-netwerken, inbraakpreventie en de DARK-acties tijdens donkere wintermaanden dragen volgens de politie bij tot de daling. Die acties schrikken vooral rondtrekkende daderbendes af.

Het aantal fietsdiefstallen en inbraken in wagens is in de zone KASTZE dan weer licht gestegen.

