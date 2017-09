Woonzorgcentrum Ofelia Overijse onbewoonbaar na brand

Het heeft vannacht gebrand in woonzorgcentrum Ofelia in Overijse aan de Nijvelsebaan. Daarbij werd een tiental bewoners overgebracht naar ziekenhuizen wegens rookintoxicate, één bewoner is er eg aan toe. Het medisch interventieplan trad in werking. Na een bezoek in de loop van de middag besliste de burgemeester van Overijse, Inge Lenseclaes, dat de bewoners voorlopig nog niet terug mogen naar het woonzorgcentrum.