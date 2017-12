Zemst plant nieuwe natuurprojecten

Om het groene karakter van Zemst te waarborgen en de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven, werkt de gemeente opnieuw enkele natuurprojecten uit, samen met de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL) en het Regionaal Landschap Groene Corridor.

Zemst zint op 3 grote projecten voor 2018. Aan de Spoorwegstraat werd een terrein van 80 are aangekocht als compensatie van de verloren natuur door de aanleg van de fietssnelweg F1. Hier wordt een bos aangeplant maar worden ook houtkanten, heuvels, waterpartijen en een grasveld aangelegd. Ten tweede is er de geplande aankoop van een 1 ha groot terrein aan de Vogelzang in Zemst-Weerde. Dit kadert in het gemeentelijk meerjarenproject om de natuurwaarden in de Zennevallei te beschermen en op te krikken. Ten slotte wil de gemeente ook de gekapte bomenrij aan de visvijvers van Molenveld vervangen door een nieuwe bomenrij met waardevolle soorten als eik, linde en zwarte els.