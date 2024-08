Afbraak Bospoortbrug in Halle start vanaf maandag

Vanaf maandag 5 augustus is de Bospoortbrug afgesloten voor alle verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen het kanaal oversteken via de nabijgelegen Baileybrug. Die brug werd onlangs 20 meter naar het noorden verplaatst om plaats te maken voor de werken aan de Bospoortbrug. Gemotoriseerd verkeer steekt het kanaal over via de Misiabrug.

Ijzerwegstraat afgesloten

Tijdens de nieuwe fase wordt ook de Ijzerwegstraat afgesloten. Fietsers kunnen een omleiding volgen van het Stationsplein naar de Malheidebrug via de Vogelpers en de N6. Voetgangers kunnen zich verplaatsen langs de Vogelpers en de trappen van de Misiabrug. Gemotoriseerd verkeer was hier al niet toegestaan.

Kruispunt Suikerkaai – Basiliekstraat

In deze fase van de werken wordt ook het kruispunt Suikerkaai – Basiliekstraat heringericht. Gemotoriseerd verkeer kan het kruispunt passeren over één rijstrook. Er worden verkeerslichten geplaatst om wisselend verkeer mogelijk te maken. De Willamekaai blijft afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor fietsers en voetgangers wordt wel een doorgang voorzien.

Bospoortbrug wordt volledig afgebroken

De bestaande Bospoortbrug, die al verschillende gedaantewisselingen heeft ondergaan sinds de oprichting, wordt volledig afgebroken. Op dezelfde locatie wordt een nieuwe beweegbare brug gebouwd met een breedte van 7 meter, exclusief voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De bouw van de nieuwe Bospoortbrug kadert in de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. Een pakket van ingrepen moet de toegankelijkheid van het kanaal voor binnenschepen verbeteren en de containervaart bevorderen. Het volledige project moet tegen september 2026 klaar zijn.