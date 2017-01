Afscheid van sporthal Molenbos in Zellik

Gisteren is het afscheid gevierd van sporthal Molenbos in Zellik bij Asse. Molenbos werd gebouwd in 1984, maar gaat binnenkort tegen de vlakte. De sporthal was de thuishaven van volleybalclub Zellik en later Asse-Lennik. Historische momenten zijn er beleefd, in de sportzaal, maar ook in de cafetaria. Vrijdagavond werd met een feestje een punt gezet achter 32 jaar sportgeschiedenis.