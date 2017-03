Bestuur VK Liedekerke ontkent afbouw jeugdwerking

Verschillende ouders hadden de voorbije dagen hun ongenoegen geuit in de lokale media over het feit dat de jeugdwerking bij VK Liedekerke zou worden afgebouwd. Onder meer bij de U12 zouden 16 (van de 30) spelers aan de deur worden gezet. Maar dat wordt nu door het clubbestuur ontkend. “We betreuren de berichten in de media. Daarom hebben we dinsdagavond ook een gesprek met de ouders van de U12”, zegt ondervoorzitter Gunther Bockstal.

De club bevestigt wel dat de jeugdwerking de club zorgen baart. “We tellen ongeveer 275 jeugdspelers. Dat betekent dat we 27 jeugdploegen hebben maar het is geen evidentie om hier voldoende trainers voor te vinden”, aldus Bockstal. Ook de accommodatie is vaak ontoereikend. “We hebben 2 velden waar elke zaterdag 14 wedstrijden worden afgewerkt. Eén van de pleinen is weliswaar synthetisch maar dat heeft intussen zijn beste tijd gehad. Bovendien moeten we alle ploegen ontvangen in slechts 6 kleedkamers”, verduidelijkt de ondervoorzitter.

Daarom zal de jeugdwerking vanaf volgend seizoen efficiënter moeten georganiseerd worden. Dat zal een van de opdrachten worden van de huidige trainer Johan Hertveldt die vanaf volgend seizoen technisch directeur wordt. Maar een efficiëntere organisatie betekent geen afbouw van de jeugdwerking, benadrukt de club. (foto archief RINGtv)