Grimbergen speelt zonder trainer gelijk tegen Londerzeel

Vrijdag beweerden de spelers van Grimbergen nog dat de positie van trainer Van Winckel niet in vraag werd gesteld, maar vanmiddag bleek dat toch blufpoker. De trainersbank bleef leeg. Grimbergen leek ook op het veld wat stuurloos. Grimbergen speelt bovendien met een vertimmerde verdediging met drie gekwetste of geschorste spelers en dat laat zich meteen voelen.

Londerzeel is heer en meester. We zijn in minuut 25 wanneer Londerzeel deze mooie aanval op mat legt. Van Eyck en Vits tekenen voor de perfecte voorbereiding en de afwerking komt op naam van Ben De Boeck. Even over het halfuur nog even Grimbergen. Vrije trap Carrez, het schot is van Zénoun.

In de tweede helft ontwikkelt Grimbergen iets meer druk. Maar het is 20 minuten wachten op dit schot van Nick Carrez. Grimbergen wil wel, maar kan moeilijk, Londerzeel wil blijkbaar steeds minder. Tien minuten voor affluiten wordt Kambala onderuitgehaald. Vrije trap Grimbergen en daar is Ozturk, weer na 6 weken blessure, met het doelpunt van de hoop.

Grimbergen zorgt voor een kleine stunt, want in de slotminuut wordt het nog 2-2 en daar kunnen ze bij de thuisploeg best mee leven, al wordt het nog knokken tijdens de rest van het seizoen. Bij Londerzeel voelt het aan als een nederlaag.