Koen Lintermans uit Halle naar Ironman op Hawaii

Koen Lintermans plaatste zich onlangs pas voor het WK tijdens de Ironman van Kopenhagen. Als 35-jarige neemt hij volgende week deel in de categorie van amateurs tussen 35 en 39 jaar. Koen vervult niet enkel zijn eigen droom, maar ook die van zijn vader, die deelnam aan de Ironman Hawaii in 1994.

Onze ploeg was er vanmorgen bij op de laatste training voor Koens afreis. In het sportblok op Ring Tv vanavond spreekt hij zich uit over zijn ambities en angsten, oog in oog met de moeder aller triatlons, en over het dure prijskaartje dat aan zijn sport hangt…