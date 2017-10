Londerzeel grijpt naast de punten in Petegem

Londerzeel liet in eerste helft gaten vallen in de defensie en daar profiteerde Petegem van via Vanborm. Aan de rust stond het 1-0. Ook na de pauze domineerde Petegem. Joye schoot na 8 minuten in de tweede helft de 0-2 binnen en wat later maakte Crispyn er 3-0 van. Londerzeel herpakte zich nog via Deflem die voor de 3-1 zorgde. De bezoekers kregen wat later nog een strafschop. Van Eyck zette die om in 3-2. Amper een minuut later scoorde Petegem voor de vierde keer. Londerzeel reageert met een knappe vrije trap van Van Eyck : 4-3. In de slotminuut werd het ei zo na nog 4-4, maar de Petegemse doelman hield stand. Londerzeel dus met lege handen naar huis.