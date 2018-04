Londerzeel zeker van behoud na winst tegen Pepingen-Halle

Londerzeel is de gevaarlijkste ploeg in de eerste helft. Van Eyk kopt een inworp door tot bij Lkoutbi, maar die trapt van dichtbij onbesuisd over. Beide ploegen willen gaan voor de overwinning, maar veel doelrijpe kansen voetballen ze niet bij elkaar in de eerste 40 minuten, tot De Boeck zijn kans waagt. Deweerdt brengt redding, Deflem knalt de rebound staalhard op de paal. Even later is Londerzeel opnieuw dicht bij een doelpunt. De Boeck gaat voorbij Cabrera en zet voor. Van Eyk en twee keer Deflem kunnen niet afwerken. 0-0 is de ruststand. Meteen na de rust valt een doelpunt, maar niet aan de kant van de thuisploeg. Morais krijgt alle tijd om uit te halen en trapt de 0-1 voorbij Sulmon. Pepingen-Halle op voorsprong. Lang kunnen de Pajotten niet genieten van die voorsprong. Testaert duwt Vangrunderbeek neer in de zestien meter. Penalty voor de thuisploeg. Topschutter Van Eyk brengt vanop de stip zijn ploeg weer op gelijke hoogte. 1-1. Londerzeel gaat op en over de bezoekers. Vangrunderbeek krult een vrije trap mooi in de winkelhaak: 2-1 voor de thuisploeg. De bezoekers leggen zich niet neer bij die stand en komen een kwartier later weer gelijk. Ngadrira trapt een voorzet aan de tweede paal binnen, 2-2. Nog is het niet gedaan. In de slotminuut van de reguliere speeltijd staat Londerzeelspeler Mahau helemaal alleen op rechts. Hij heeft alle tijd om voor te zetten en vindt Deflem aan de tweede paal. Die trapt de winning goal tegen de netten. Londerzeel wint met 3-2 en is zeker van het behoud. Voor Pepingen-Halle worden het nog drie spannende wedstrijden.