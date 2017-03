Mocht ik BK winnen zou dat de winter mooi maken, zegt D’hoedt uit Halle

Zondag is er de climax van het veldloopseizoen. In Wachtebeke is er de laatste manche van de Cross Cup. Die wedstrijd geldt meteen ook als Belgisch kampioenschap. Vraag is wie kan Hallenaar Isaac Kimeli kloppen? Soufiane Bouchiki of Jeroen D'hoedt?

Jeroen D'hoedt is net terug van een stage in het Amerikaanse South Carolina en hoopt zondag hoge te kunnen ogen op het BK. Geen sinecure want zijn stadsgenoot Kimeli loopt een fantastische winter. “Kimeli werkt er hard voor, dus hij verdient ook de titel. Ik weet ook dat ik niet sta waar ik andere jaren sta als ik top ben. Ik denk dus niet dat hij sowieso beter is dan mij. Volgend jaar ga ik trouwens beter doen dan hem. Dat is een gezonde rivaliteit”, glimlacht Jeroen D’hoedt.

De afgelopen maanden domineerde Isaac Kimeli de Cross Cup en daardoor kan de eindoverwinning hem in de laatste manche in Wachtebeke amper ontglippen. Maar zondag staat ook de Belgische titel op het spel. “Na het EK is het BK de belangrijkste wedstrijd van de winter. Mocht ik winnen zou dat de winter mooi maken”, aldus D’hoedt. Het parcours in Wachtebeke boezemt hem trouwens vertrouwen in want hij won er als scholier 3 wedstrijden. Ook in de zomer wil Jeroen er staan. Het grote doel is het WK in Londen begin augustus.