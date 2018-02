Provinciaal kampioenschap judo in Merchtem

Bij de meisjes onder de 18 jaar, in de gewichtsklasse tot 57 kilogram, was Sofie Van De Putte torenhoog favoriet. De Lennikse werd vorig jaar Vlaams en Belgisch kampioen. Sofie loste de verwachtingen in en werd provinciaal kampioen.

Ook Audric en Nathan Decuyper uit Sint-Pieters-Leeuw hoopten om de titel binnen te halen. De broers komen uit een echte judofamilie. Beide ouders en hun grootvader deden vroeger aan judo. Decuyper vloerde zijn tegenstander in de finale twee keer en won met ippon. En het was twee keer feest voor de familie Decuyper, want ook Nathan werd provinciaal kampioen.

Een verslag van het provinciaal kampioenschap zie je vanavond in RINGtv Sport vanaf 19u30.