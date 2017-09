SK Pepingen Halle verliest eerste thuismatch

Vandaag speelde de gloednieuwe fusieclub SK Pepingen Halle haar eerste thuismatch. Meteen een serieuze test want het was voetbalclub Rupel Boom dat afzakte naar het Lamme Guiche stadion, da's één van de titelfavorieten in de tweede amateurklasse A. Het huwelijk tussen Halle en Pepingen ging gepaard met heel wat commotie.

De eerste thuismatch van Pepingen Halle begint veelbelovend. Al na 2 minuten vinden Benamar en Damien Miceli elkaar, maar het schot van Miceli gaat over. Een veel belovende start, maar na 5 minuten verliest Gacio Cabrera de bal. Pepingen Halle betaalt dat foutje meteen cash. Meseure laat de kans niet liggen en het staat 0-1 voor de bezoekers.

Na een half uur kan Rupel Boom zijn voorsprong verdubbelen en even voor de rust wordt het zowaar 0-3, gelukkig voor Pepingen Halle wordt het doelpunt van Adesanya afgekeurd wegens buitenspel.

Na tien minuten in de tweede helft profiteert Pepingen Halle van te veel nonchalence bij de bezoekers. De pas is van Wagner en het is Benamar die het doelpunt op zijn naam mag schrijven. Pepingen Halle mag weer hopen. En even voor het halfuur is de thuisploeg heel dicht bij de gelijkmaker. Via Yangassa belandt de bal bij Wagner, een uitstekende kans maar Rupel Boom doelman Snyders houdt de netten gaaf.

Zonde van de gemiste kans, zeker wanneer Rupel Boom tien minuten later tot 1-3 kan uitlopen. Een paar minuten later krijgt Pepingen Halle de definitieve doodssteek. Een moie actie van Nick Spaenhoven ligt aan de basis en de ingevallen John junior maakt het af. Pepingen Halle verliest zijn eerste thuismatch met 1-4.