Steenhuffelse Femke Hermans staat voor bokskamp van haar leven

Volgende zaterdag vecht Femke Hermans uit Steenhuffel de bokskamp van haar leven. In New York gaat ze voor de WBA-wereldtitel bij de supermiddengewichten. Femke vertrekt morgen naar de States. RINGtv Sport sprak met haar tijdens een van de laatste trainingen op Belgische bodem.

Wat Femke meemaakt, is ongelooflijk. Femke is 28 jaar en dit is amper haar derde jaar als profbokser. Volgende zaterdag vecht ze in de Barclays-arena in New York voor 18.000 uitzinnige Amerikanen. “Het is een unieke kans”, meent Femke. “In de Belgische bokswereld zijn er nog weinigen die naar Amerika zijn kunnen gaan. Dat ik al naar daar mag. Dat ik voor een wereldtitel kan boksen. Op een topgala, dat is moeilijk om in te beelden. Ik ga het pas beseffen als we daar zijn.”

De tegenstandster van Femke is de Amerikaans Alicia Napoleon. Van haar negen profkampen won ze er acht. “Het voordeel van Amerika is dat alles gefilmd wordt. Ik heb trainingen van haar gezien, ik heb haar wedstrijden gezien en geanalyseerd samen met mijn trainers. Dus, ik ken haar goeie punten en zwakke punten. We weten wat doen.”

Femke won tot nu toe haar zes profkampen. Ze pakte de Belgische titel, de Benelux-titel en de WBF-wereldtitel. De wereldtitel waar ze nu voor gaat is de WBA-wereldtitel die nog hoger aangeschreven staat. “We schatten de kansen op fifty-fifty. Zij heeft sterke punten, maar ik van mijn kant heb ook wat progressie kunnen maken omdat ik veel tijd heb gestoken in mijn trainingen. We zien wel mogelijkheden. Het is niet dat ik naar daar ga om zomaar een wedstrijd te doen. We denken echt wel aan de overwinning.”

Na de kamp van Femke nemen bij de mannen Ortiz en Wilder het tegen elkaar op. Dat zijn de nummer 3 en 4 bij de zwaargewichten. Daarom krijgt het boksgala –én dus ook de kamp van Femke- heel wat media-aandacht. 2 televisiezenders zullen het gala uitzenden. Als Hermans wint, neemt haar carrière een hoge vlucht. “De bekendheid dat er daar is, is groot. Dat geeft misschien de kans om de stap verder te zetten. Dat geeft misschien de kans om meer wedstrijden in het buitenland te doen. Dus ik denk wel dat het de poort kan openen.”