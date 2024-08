Wispelturig weer leidde tot wispelturige koopjesperiode

Kwakkelweer heeft invloed op de koopjesperiode, dat bevestigt Anja Op De Beeck van River Woods in Asse: “We merken een verschil wanneer het weer niet zo best is. Tijdens de periode dat het aan het hagelen of het regenen was, zie je niemand. Niemand heeft dan zin om de zomercollectie te kopen.”

Eenzelfde verhaal bij Succes Fashion in Asse. “De zomeritems bleven effectief wel achter door het langdurige slechte weer. De solden waren heel goed gestart. Dan zijn we een beetje stilgevallen door het regenweer. Nu de zon opnieuw doorbreekt, zitten we qua shortjes en topjes terug op niveau,” aldus Kaat Van Ginderdeuren van Succes Fashion Asse.

Mode Unie merkt op dat steeds meer handelaars slimmer inspelen op het wispelturige weer. “Wij passen onze acties vaak aan. Als ze een hele week regen of rukwinden geven, dan gaan we onze percenten aanpassen aan de situatie om de mensen toch tot hier te krijgen”, vertelt Op De Beeck van River Woods.

“Normaal zijn de solden afgerond eind juli, maar omdat het nu eindelijk goed weer is, gaan we onze zomeritems nog een beetje laten hangen in een soort koopjeshoek. Dat terwijl ‘de winter’ volop aan het binnenkomen is”, zegt Kaat Van Ginderdeuren van Succes Fashion Asse.