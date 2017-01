Beerselnaar Wim Thiery volgens Forbes 1 van de grote jonge Europese vernieuwers

Beerselnaar met Linkebeekse roots Wim Thiery, die sinds dit jaar hoogleraar is aan de VUB, heeft de befaamde ’30 Under 30 Europe’-lijst van Forbes gehaald. Het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift stelt om de twee jaar een lijst op van Europa’s beste jonge vernieuwers. Duizenden worden genomineerd, maar per categorie halen maar dertig mensen de lijst. Wim Thiery voorspelt aan de hand van klimaatmodellen en satellietwaarnemingen dat extreme weersomstandigheden in de toekomst zullen intensiveren. Hij ontwikkelt ook een waarschuwingssysteem voor Lake Victoria, het grootste meer in Afrika waar jaarlijks meer dan drieduizend vissers op sterven door extreme stormen. “Meer dan ooit is onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering nodig, om mensen te waarschuwen voor potentiele desastreuze consequenties. De wijdverspreide irrigatie en de beperkte aanpassingsmogelijkheden van de lokale bevolking kunnen ervoor zorgen dat klimaatverandering en watertekort een enorm impact op mensenlevens hebben, vooral in ontwikkelingslanden,” vertelt Wim Thiery. “Wetenschappelijk onderzoek is een fundamentele stap in de vermindering van dat effect. Ik ben dan ook sterk overtuigd van de noodzaak om klimaatonderzoek te doen en extreem gemotiveerd om hier zelf aan bij te dragen.”