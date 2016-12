Burgemeesters uit regio vragen belangenconflict tegen waardevermindering Vivaqua

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde willen een oplossing voor de uittreding van de Vlaamse gemeenten uit de Brusselse intercommunale Vivaqua. Bij een scheiding worden de gemeenten in principe vergoed op basis van het aandeel dat ze hebben in het vermogen van Vivaqua. Maar de raad van bestuur van Vivaqua wil nu dat vermogen boekhoudkundig terugschroeven van 471,5 miljoen naar 218 miljoen euro. Daardoor is het aandeel van de gemeenten plots veel minder waard.