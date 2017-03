Crevits wil meer chronisch zieke kinderen bedienen met internetonderwijs

502 langdurig en chronisch zieke kinderen krijgen momenteel internetonderwijs van Bednet. In onze provincie gaat het om zo’n 71 leerlingen. Op die manier kunnen ze de lessen via het internet volgen in hun vertrouwde klasomgeving. Dat aantal wil minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) verdubbelen.

Meer dan 1.000 scholen in Vlaanderen nemen vandaag deel aan de Nationale Pyjamadag van Bednet, dat is een organisatie die langdurig zieke leerlingen of tienermoeders de kans geeft om van thuis uit de lessen mee te volgen met de leerlingen in de klas via het internet. Met de pyjamadag wil Bednet de werking in de kijker zetten.

Dit schooljaar bedient Bednet zo’n 502 leerlingen in Vlaanderen. De Vlaamse overheid maakte vorig en dit jaar telkens zo’n 2,3 miljoen euro voor de VZW. Maar Crevits wil in de toekomst nog meer zieke leerlingen bereiken. “Door meer bekendheid, logistieke maatregelen en digitale maatregelen moet het mogelijk zijn op termijn 1000 langdurig en chronisch zieke kinderen en jongeren per schooljaar te bereiken”, dat heeft minister Crevits (CD&V) vanmorgen aangekondigd n.a.v. de Nationale Pyjamadag.

In het Don Boscoinstituut in Halle namen de zesdejaars Multimedia hun zieke medeleerling Tijl via Bednet mee op sleeptouw tijdens een vastenvoettocht van de school.