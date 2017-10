Dag van de leerkracht en van de minister in Diegem

Vandaag wordt ook in heel Vlaanderen de internatioanle dag van de Leerkracht gevierd. Een ideale gelegenheid om de vele juffen en meesters die in het onderwijs aan de slag zijn, in de bloemetjes te zetten. In de Parochiale Basisschool aan de Oude Haachtsesteenweg in Diegem kwam minister van Justitie Koen Geens vandaag even langs om iedereen die in de school werkt een hart onder de riem te steken.