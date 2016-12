De Lijn Vlaams-Brabant legt tijdens oudejaarsnacht 29 feestbuslijnen in

Wie in Vlaams-Brabant op oudejaarsnacht zorgeloos een stapje in de wereld wil zetten, kan rekenen op het openbaar vervoer. De Lijn legt in Vlaams-Brabant 29 feestbussen en nachtbus 620 in om feestvierders veilig en voordelig naar hun bestemming te brengen. Dit met de steun van verschillende steden, gemeenten en AB InBev. Zowat 370 medewerkers van De Lijn zetten zich in onze provincie in om de overgang van 2016 naar 2017 vlot te laten verlopen.

Feestbussen in Halle-Vilvoorde

In de rand rond Brussel rijden tijdens oudejaarsnacht 11 feestbuslijnen en nachtbus 620. Nieuw dit jaar is feestbus 156 van Halle naar Lembeek. Een zestal lijnen rijdt in het Pajottenland en de omgeving van Halle, de andere lijnen verbinden Brussel met onder meer Aalst, Opwijk en Schepdaal of Vilvoorde met Mechelen. Daarnaast volgt nachtbus 620 zaterdagnacht zijn gewoonlijke traject tussen Anderlecht Erasmus en de luchthaven van Zaventem.

De lijnen in de Vlaamse rand rijden met de steun van de gemeenten Aalst, Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Halle, Lennik, Mechelen, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Vilvoorde, Zemst en de Intergemeentelijke preventiedienst Pajottenland. Feestbus 245 is gratis dankzij de steun van Opwijk, Merchtem en Wemmel.

Feestbussen in Oost-Brabant

In het oosten van Vlaams-Brabant verbinden 18 feestbuslijnen Leuven ’s nachts met onder meer Aarschot, Tienen, Tielt-Winge en Kortenberg. De meeste feestbussen hernemen het traject van de normale zaterdagnachtlijnen, behalve bussen 8, 284 en 310. Dankzij de tussenkomst van de gemeenten worden die lijnen uitzonderlijk verlengd tot Neervelp, Mechelen en Aarschot.

Vrijwel al deze lijnen rijden om het uur, de hele nacht lang. Lijn 335 tussen Leuven en Aarschot rijdt zelfs om het halfuur. De feestbussen in Oost-Brabant zijn mogelijk met de steun van de gemeenten Aarschot, Bierbeek, Boutersem, Herent, Holsbeek, Leuven, Mechelen en Rotselaar, en dankzij AB InBev.

“Onze ondersteuning past in het kader van het pilootproject "Smart Drinking Leuven", een ambitieus project om tegen eind 2020 onverantwoorde consumptie in de stad Leuven met 10% te verminderen. Met de campagne “Lieg jezelf niets voor” wil AB InBev samen de stad Leuven, KU Leuven en UZ Leuven mensen wijzen op de leugens die mensen zichzelf misschien vertellen. Ze zijn geneigd om hun zelfcontrole te overschatten. Met deze slogan willen we iedereen confronteren met hun overschatting, zodat ze in de toekomst duidelijke grenzen stellen voor zichzelf en niet drinken en rijden. De feestbussen zijn een goed alternatief, waardoor iedereen zorgeloos kan genieten en veilig op hun feestbestemming en terug thuis geraken”, aldus Philippe Vandeuren, Directeur Legal & Corporate Affairs bij AB InBev.

370 medewerkers zorgen voor veilig vervoer

“Goed 370 medewerkers van De Lijn Vlaams-Brabant doen er tussen 18.00 uur op 31 december en 6.00 uur op 1 januari alles aan om mensen veilig te vervoeren”, zegt Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant. “Het gaat niet alleen om chauffeurs, ook de lijncontroleurs en dispatchers zijn die avond en nacht aan het werk. En op nieuwjaarsdag kan de reiziger uiteraard vanaf 's ochtends op onze bussen rekenen. Die rijden dan volgens de zondagdienstregeling.”

Voor 3 euro onbeperkt reizen

Voor 3 euro kunnen reizigers onbeperkt mee met alle bussen van De Lijn Vlaams-Brabant, behalve op feestbus 245, die is gratis. Het feestbiljet van 3 euro is geldig op het gewone busnet en de feestbussen vanaf 18.00 uur op 31 december 2016 tot en met 1 januari 2017. Uitzonderlijk gelden dus niet de tarieven van het normale zaterdagnachtnet in Leuven. Het feestbiljet is te koop in onze Lijnwinkels, en op 31 december vanaf 18.00 uur op de bus. Op die dag is het ook te koop aan de voorverkoopautomaten. Daarnaast zijn alle reguliere vervoerbewijzen geldig op de feestbussen.

Dienstregelingen

Reizigers kunnen voor informatie over de feestbussen terecht op www.delijn.be/oudjaar. Ze kunnen de dienstregelingen raadplegen met de routeplanner op www.delijn.be.