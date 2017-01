Dirk Brankaer geen kandidaat-burgemeester bij verkiezingen in Overijse

In Overijse trekt N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 opnieuw samen met Overijse2002 naar de kiezer. Dat is zondag bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van Overijse2002. De lijst zal niet langer getrokken worden door Dirk Brankaer maar door Inge Lenseclaes van Overijse2002. Brankaer is sinds 2001 burgemeester van Overijse.

Inge Lenseclaes (foto links) is momenteel de zevende in Overijse en naast OCMW-voorzitter ook bevoegd voor kinderopvang en welzijn/dienstencentrum. Tweede op de lijst in 2018 staat N-VA-er Jan De Broyer (foto links). Hij is als tweede schepen momenteel bevoegd voor onder meer het Vlaams beleid, ruimtelijke ordening, milieu en ruimtelijke ordening.

"De laatste maanden kreeg ik regelmatig de verontrustende vraag of N-VA nog samen met Overijse2002 zou opkomen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb dit steeds positief bevestigd want het is een evidentie. Of het nu de voorganger de Volksunie was of de opvolger N-VA, beiden hebben steeds integraal deel uitgemaakt van de lokale politieke werking van Overijse 2002. We vormen een tandem", aldus De Broyer.

De kandidaat-burgemeester Lenseclaes stelde in haar toespraak dat ze de vorming van een Nederlandstalige eenheidslijst nastreeft. In 2012 kwam Overijse2002 bij de verkiezingen op in kartel niet enkel met N-VA, maar ook met CD&V. Of CD&V ook deze keer deel zal uitmaken van het kartel is nog niet duidelijk. Overijse wordt momenteel bestuurd door een coalitie van Overijse2002-N-VA-CD&V (13 zetels) en Open Vld (5 zetels). De coalitie heeft een meerderheid van 18 zetels op 27.