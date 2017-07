Doodrijder Merel De Prins (12) uit Zemst vrijgelaten om medische redenen

Muhammed Aytekin, de man die in Vilvoorde Merel De Prins (12) doodreed, heeft de gevangenis kunnen verlaten vanwege een oogziekte. Dat schrijven vandaag de Mediahuis-kranten. Begin dit jaar werd de man nog veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 5 jaar. In een reactie laat het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) weten dat dit een voorlopige beslissing is. De straf wordt niet kwijtgescholden maar enkel opgeschort.

Volgens zijn advocaat heeft Muhammed Aytekin een zware oogaandoening en riskeert hij blind te worden. Dat is duidelijk geworden na een reeks onderzoeken en operaties. Aytekin kreeg wel een reeks voorwaarden opgelegd maar een enkelband moet hij niet dragen. Zo moet hij zich ter beschikking houden van het gerecht en een vaste verblijfplaats hebben. Ook kreeg hij een alcoholverbod en een reisverbod naar het buitenland.

De dader, die in Schaarbeek woonde, reed Merel De Prins uit Eppegem (Zemst) eind 2015 dood op een fietspad in Vilvoorde. Tijdens de feiten reed hij te snel, beschikte hij niet over een rijbewijs en pleegde hij ook vluchtmisdrijf. Pas na 10 dagen gaf hij zich aan. Nadien bleek dat hij al verschillende keren was veroordeeld voor diverse verkeersinbreuken. De ouders van Merel werden over de vrijlating van Aytekin intussen op de hoogte gebracht door slachtofferhulp.

Straf wordt enkel opgeschort, benadrukt Justitie

In een reactie laat het kabinet van minister van Justitie Koen Geens weten dat dit een voorlopige beslissing is. De straf wordt niet kwijtgescholden maar enkel opgeschort. Aytekin zal dus na zijn medisch verlof zijn straf verder moeten uitzitten.