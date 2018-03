'Eerst taalkwestie oplossen, dan pas eigen rechtbank Halle-Vilvoorde'

Het volstaat niet om in Halle-Vilvoorde een correctionele rechtbank op te richten om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van burgemeesters uit deze regio. Dat zei minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gisteren tijdens de inhuldiging van een antenne van het Brusselse jusititiehuis in Asse. Volgens Geens moet er eerst een oplossing gevonden worden voor de taalkwestie waardoor Franstalige daders uit deze regio zich kunnen laten berechten door een Franstalige Brusselse rechtbank.

Het Toekomstforum van Halle-Vilvoorde, dat de burgemeesters uit dit arrondissement groepeert, had vorige week vrijdag nog een gesprek met de minister over het veiligheidsbeleid in de regio. De burgemeesters maken zich namelijk zorgen over het feit dat plegers van misdrijven in hun regio door de mazen van het net glippen, omdat ze hun zaak voor een Franstalige rechtbank in Brussel laten behandelen.

"Om dit te vermijden, dient de taalwetgeving aangepast te worden. Ik nodig iedereen die droomt van een splitsing van de Brusselse rechtbank dan ook uit om hier eens goed over te denken,” aldus Geens. De minister suggereert de burgemeesters ook zich te laten inspireren door het project M in Genk. "Parket, politie en bestuurlijke overheid werken er samen in een cel die aan snelrecht en snelbemiddeling doet. Er worden overtuigende resultaten geboekt," zegt hij.

Lof

Geens was overigens vol lof voor de realisatie van de antennes van de justitiehuizen in Halle-Vilvoorde. "Het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde wordt hierdoor op parketniveau op een bijzondere manier gerealiseerd. Wij zijn in België in staat de moeilijkste dingen te laten werken en dit is er een voorbeeld van," aldus de minister.