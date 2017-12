Eurostadion gekelderd? Uefa wil Brussel niet meer als speelstad voor EK

Een uur eerder dan verwacht, is het vonnis reeds geveld. Brussel wordt geen speelstad voor het Europees Kampioenschap voetbal in 2020. Dat meldt de UEFA. RINGtv bundelde voor u reeds enkele reacties.

Zoals de voorbije dagen al enigszins in de lucht hing, heeft de UEFA Brussel geschrapt van de lijst speelsteden voor het EK. De Rode Duivels zullen dus geen thuiswedstrijden spelen tijdens het grote voetbaltornooi in 2020. De aanslepende vergunningsperikelen hebben de kandidatuur allicht genekt. De openingsmatch van het EK zal in de Italiaanse hoofdstad Rome plaatsvinden. De andere wedstrijden die in Brussel zouden gespeeld worden, verhuizen naar het Wembleystadion in Londen.

Het was vanmiddag nog afwachten of Brussel nog wat uitstel zou krijgen van de UEFA, bijvoorbeeld tot de Vlaamse regering in januari een beslissing neemt over de omgevingsvergunning. Maar dat heeft de Europese voetbalbond dus niet afgewacht.

De implicaties voor de bouw van het Eurostadion op Parking C in Grimbergen zijn vanzelfsprekend niet gering. Het hele project is daarmee echter niet begraven. Projectontwikkelaar Ghelamco had eerder al aangegeven de bouw te willen verderzetten, ongeacht de beslissing van de UEFA.

Koen De Brabander, CEO van de KBVB in een eerste reactie: “Wij hebben er tot op het laatste moment alles aan gedaan om bij UEFA nog uitstel te bekomen maar we respecteren hun beslissing.”

Het mislopen van Euro 2020 betekent niet noodzakelijk de doodsteek voor het stadiondossier. Wij hebben absoluut nood aan een nieuw stadion met 45.000 plaatsen en we hopen dat de bevoegde ministers in januari alsnog de vergunning toekennen zodat er in ons land eindelijk een stadion van de 21e eeuw kan gebouwd worden,” concludeert De Brabander.

Brussels schepen van Sport Alain Courtois, die ook voorzitter was van het Brussels organisatiecomité spreekt van “aanzienlijke reputatieschade” en “een blamage voor ons Belgisch voetbal". Volgens Courtois betekent de schrapping van gaststad Brussel niet het einde van het Eurostadion. "Wij hebben er nog steeds alle vertrouwen in dat de bevoegde Vlaamse ministers de omgevingsvergunning afleveren eind januari, zodat in Brussel één van de meest moderne voetbalstadions in Europa kan worden ontwikkeld."

Inmiddels heeft ook burgemeester Marleen Mertens (CD&V) van Grimbergen gereageerd. Zij noemt de beslissing van de UEFA "de logica zelf, vermits het Eurostadion tegen dan onmogelijk kon gebouwd worden'. Mertens reageert opgelucht op de beslissing, maar zegt niet te weten of projectontwikkelaar Ghelamco doorgaat met het project.

"Ghelamco heeft op dit ogenblik nog geen enkele vergunning om met de werken te kunnen starten. Er zijn hiertegen bovendien nog beroepsprocedures mogelijk en is er voorts nog het probleem van de buurtweg door parking C dat nog steeds niet opgelost is. Objectief gezien was het onmogelijk geworden om dit project nog tijdig klaar te krijgen voor EK2020", aldus de burgermoeder.

Meer hierover in ons nieuws vanavond.