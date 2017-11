Ex-wielrenner Freddy Misotten schrijft boek over meer dan wielrennen alleen

Vanmorgen is in Dworp het boek ‘Velodroom’ voorgesteld. Velodroom vertelt het levensverhal van Freddy Misotten uit Ruisbroek. Deze ex-wielrenner, oprichter van het profwielerteam Topsport Vlaanderen en directeur van het opleidingsproject Jong Vlaanderen is 71 en schreef het boek over zijn leven in de wielerwereld zelf.

Velodroom zou je een trip down to memory lane kunnen noemen. Misotten schrijft niet enkel over wielrennen, maar ook over zijn leven en de manier waarop hij naar de dingen kijkt. Ook het kantelmoment in Misottens leven komt aan bod. Als tweedejaars prof wielrennen kreeg zijn zoon een hartstilstand, met een bijzonder lange revalidatie tot gevolg.



Naast sappige anecdotes lees je in Velodroom ook gedichten van Fred Misotten en zie je unieke wielerfoto’s van zijn vriend en topadvocaat Johnny Maeschalck. Velodroom moet een persoonlijk en positief boek zijn, waarin niet aan nestvervuiling wordt gedaan.

Het boek is te verkrijgen via www.partizaan.be of via cycli.prom.freddy@telenet.be.