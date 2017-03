Franstalige meerderheid Kraainem vraagt burgemeester om stap opzij te zetten

In de faciliteitengemeente Kraainem heeft de Franstalige meerderheid, die al maanden kibbelt over de verdeling van de bevoegdheden, de burgemeester gevraagd om een stapje opzij te zetten. “De kritieke politieke en bestuurlijke situatie in Kraainem dreigt te ontaarden in een complete chaos”, zegt Luc Timmermans van de Vlaamse oppositiepartij Open.

Dorothée Cardon de Lichtbuer legde eind 2015 de eed af als nieuwe burgemeester van Kraainem. Ze volgde Véronique Caprasse op. Die wissel was afgesproken bij de coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Na de wissel boog het schepencollege zich over de herverdeling van de bevoegdheden. Maar daarover zijn het intussen nog steeds niet eens geworden.

Om uit de impasse te geraken werd in februari een werkgroep opgericht. Maar toen die werkgroep dinsdagavond de conclusies wou voorleggen aan de gemeenteraad, werd de burgemeester gevraagd om de raadzaal te verlaten. Dorothée Cardon de Lichtbuer ging daar ook op in. Maar de voorstellen van de werkgroep werden vervolgens van tafel geveegd door MR en Défi (het vroegere FDF). Beide partijen gingen niet akkoord met de aanstelling van een externe expert om de situatie te ontzenuwen.

De meerderheid is dan zelf met een oplossing op de proppen gekomen. MR en Défi vragen dat de burgemeester een stap opzij zou zetten voor minimum 5 maanden om de rust en de sereniteit terug te brengen in het gemeentehuis. Dat voorstel werd met 10 tegen 9 aanvaard door de gemeenteraad. Uiteraard stemde CDH, de partij van de burgemeester, tegen. Wat er nu moet gebeuren is zéér onduidelijk", reageert Luc Timmermans van Open. "Een burgemeester kan gevraagd worden om een stap opzij te zetten, maar kan niet verplicht worden. Als de burgemeester weigert om dit te doen, is de chaos compleet. Hoe het dan verder moet weet niemand. Het is vanaf nu een probleem van de meerderheid geworden, wat men altijd ontkent heeft." Open begrijpt ook niet dat het voorstel van de werkgroep geen kans heeft gekregen.