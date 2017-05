Gasten trouwstoet overwegen klacht tegen Dilbeekse politie

De Marokkaanse familie die tijdens een trouwstoet twee weken geleden een aanvaring had met de Dilbeekse politie, overweegt om een klacht in te dienen. Dat meldt het Laatste Nieuws.

De trouwstoet trok twee weken geleden van Sint-Joost-ten-Node naar Dilbeek voor een fotoreportage. Een van de wagens werd aan de kant gezet voor een controle. Aanvankelijk was de sfeer uitgelaten. Maar dat veranderde vrij snel. Volgens de familie werd hen verhinderd om een baby te troosten die huilde. De mama van het kind werd volgens de familie tegen de grond gewerkt. Toen haar man en een ander familielid haar wilden verdedigen ontstond er een schermutseling. Volgens de familie hebben de mannen echter nooit uitgehaald naar de agenten. Toch moesten ze een nachtje doorbrengen in de cel.

Hun advocaat overweegt nu om een klacht in te dienen bij de Algemene Inspectie als uit de beelden blijkt dat de agenten hun boekje te buiten gingen. De Dilbeekse politie is er echter gerust in en benadrukt dat de agenten correct gehandeld hebben.

Datzelfde weekend was er ook ophef ontstaan omdat de Dilbeekse politie een trouwstoet van een andere familie escorteerde naar een feestzaal in Roosdaal. (Bekijk ook de reportage: Heibel over politie-escorte trouwstoet Dilbeek)