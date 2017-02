Gemeenteraad Grimbergen stemt deze keer wel voor afschaffing buurtweg

Grimbergen zal dan toch aan de provincie vragen om de buurtweg die over Parking C loopt af te schaffen. De gemeenteraad vernietigde donderdagavond de beslissing van vorige maand. Schepen van Groen Eddie Boelens, die toen voor het behoud van de voetweg ijverde, heeft zijn stemgedrag gewijzigd. Niet omdat hij van gedacht is veranderd, maar wel uit vrees voor een gigantische schadeclaim van Ghelamco, de bouwheer van het Eurostadion.

De buurtweg is een van de struikelblokken voor Ghelamco om op Parking C het Eurostadion te realiseren. Zolang die niet is afgeschaft, kan de projectontwikkelaar geen vergunningen bekomen. Een vrederechter beval Grimbergen op 5 september vorig jaar nochtans in een procedure (die ingeleid was door Ghelamco) om binnen de maand de deputatie voor te stellen om de buurtweg af te schaffen. Na de negatieve gemeenteraadsbeslissing eind januari besliste Ghelamco het vonnis te betekenen en stelde het Grimbergen ook in gebreke voor de schade als gevolg voor de vertraging die het project hierdoor oploopt.

Schepen Eddie Boelens (Groen) heeft nu voor de afschaffing gestemd uit vrees voor de torenhoge schadeclaim waarmee Ghelamco dreigde. "Concrete bedragen voor de dreigende schadeclaims worden niet genoemd, maar het kan gaan over tientallen miljoenen euro's. Als men weet dat het jaarlijks exploitatiebudget van de gemeente 44 miljoen euro's bedraagt, dan is dit voor Grimbergen een ware nachtmerrie en een financiële ramp. Vanuit het oogpunt van een goed en zorgzaam bestuur en in het belang van de bewoners en het gemeentepersoneel wil Groen de gemeente niet in een onbekend financieel avontuur storten", aldus Boelens die er ook nog eens expliciet op wees dat zijn partij volledig tegen het project gekant is.

Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) relativeert de beslissing. Volgens haar was de vorige stemming onwettig omdat de buurtweg door sommige raadsleden toen beschouwd werd als een hefboom om de bouw van het Eurostadion op Parking C te verhinderen. "De wetgeving rond buurtwegen stelt echter dat bij een afschaffingsprocedure enkel kan geoordeeld worden over het nut van het behoud van een erkende buurtweg. Deze beslissing kan als een vorm van machtafwending geïnterpreteerd worden", aldus Mertens. De deputatie heeft nu 90 dagen om tot een beslissing te komen over de buurtweg. Hiertegen is vervolgens nog beroep mogelijk bij de bevoegde Vlaamse minister.