Gouverneur Luxemburg verbiedt kamp kleinste Chiromeisjes Steenhuffel

Nadat het kamp van de Chirojongens Klaas uit Steenhuffel vorig weekend vroegtijdig moest worden stopgezet omdat er 15 van de 90 leden ziek waren geworden, besliste de gouverneur van Luxemburg samen met het gemeentebestuur van Bertogne, dat de jongste meisjesgroep van Chiro Klaas niet naar de kampplaats mag gaan. Ze zouden er verblijven van maandag tot vrijdag. Voor de oudere meisjesgroepen van Chiro Klaas, die reeds ter plaatse zijn, gaat het tiendaagse kamp gewoon door. "We willen toch onderstrepen dat hier iedereen gezond en wel is en zich amuseert. We hebben dan ook serieuze maatregelen genomen op vlak van hygiëne”, verduidelijkt kookouder Bruno De Greef.

Maar de Luxemburgse gouverneur neemt het zekere voor het onzekere en heeft de jongste Chiromeisjes in een brief laten weten dat ze niet welkom zijn. "Mocht er bij de jongste groep iemand ziek worden, dan is een ziekenhuisopname verplicht. Jonge kinderen drogen immers heel snel uit en moeten in een ziekenhuis worden opgevolgd als ze zo'n virus oplopen. Omdat er volgens de gouverneur te weinig kinderziekenhuisbedden in de regio zijn om een hele groep op te vangen, heeft hij deze beslissing genomen”, zegt burgemeester Nadia Sminate (N-VA) van Londerzeel. Er is nog geen uitsluitsel over welk virus de 15 jongens eerder opliepen.

Voor de 25 mini's (eerste en tweede leerjaar) en hun ouders is de annulering van het kamp een serieuze opdoffer. Heel wat ouders hadden immers een reis in het buitenland voorzien terwijl hun kinderen op kamp waren. Toch blijven ze niet bij de pakken zitten. Zo zijn er plannen om van nu maandag tot vrijdag toch een kamp te laten doorgaan, maar dan in jeugdlokalen van ‘Ten Anckere’ in Merchtem. Ook wil de gemeente extra plaatsen vrijmaken op het speelplein in Londerzeel. “Daar kan de capaciteit worden uitgebreid van 110 naar 150 kinderen zonder al te veel organisatorische problemen. We bieden vanuit de gemeente de nodige steun aan, en zullen ook met de ouders verder overleggen of er nog extra steun nodig is”, besluit Sminate.