Koeien veroorzaken politieke rel

'Astablieft, merci'. Zowat iedereen die pakweg tussen 1940 en 1970 opgroeide in Asse en wijde omgeving kent die woorden, want is op bezoek geweest in het rariteitenmuseum van Manke Fiel, misschien wel de beroemdste Assenaar. Zijn museum is al lang verdewenen, maar het herleeft nu zondag een...