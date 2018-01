Leeuwse jeugd omarmt hun bibliotheek

Tot eind april kan iedereen het charter ‘Bib voor iedereen’ ondertekenen om de bibliotheken in Vlaanderen te steunen. Daarin wordt toekomstige gemeentebesturen opgeroepen om te blijven investeren in het culturele aanbod van een bibliotheek. Sinds 2016 is dat niet meer verplicht. Gemeenten bepalen nu zelf hoe belangrijk ze een bibliotheek vinden. Daardoor werd op vele plekken in Vlaanderen de voorbije jaren bespaard op collectie, personeel en werking. Maar in Sint-Pieters-Leeuw is dat niet het geval.

“Wij blijven sterk investeren in de uitbouw van de uitleenbalies, iPads en informaticamateriaal. We hebben zelfs plannen om de bibliotheek te verhuizen naar een pandhuis dat de gemeente onlangs heeft kunnen verwerven”, benadrukt schepen Gunther Coppens.

De bibliotheek in Sint-Pieters-Leeuw kan ook rekenen op de steun rekenen van de jonge generatie. Zij maakten vanmiddag een mensenketting rond het gebouw waarmee ze hun bibliotheek omarmden.

