Massale vechtpartij tussen tientallen jongeren in Lembeek

In de Halse deelgemeente Lembeek was er maandag een massale vechtpartij tussen tientallen jongeren. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Maar het gros van hen kon toch onderschept worden.

De jongeren uit Brussel waren met de trein afgezakt naar Halle met de bedoeling er te gaan vechten. Volgens sommige getuigen ging het wel om 100 jongeren en waren ze gewapend met boksbeugels en vlindermessen. Sommige zouden ook al amok gemaakt hebben op de trein. Toen de politie ter plaatse kwam, stoven de jongeren alle kanten op. Maar ter hoogte van de Bergensesteenweg kon het gros alsnog opgepakt worden. De buurt werd nadien nog een tijdlang intensief uitgekamd op zoek naar andere jongeren die betrokken waren bij de vechtpartij.

“Het ging om twintig tot dertig jongeren uit Brussel”, zegt Anneleen Adang van de politie. “Het waren twee groepen die er blijkbaar hadden afgesproken om te vechten. We hebben heel wat mensen ingezet, maar hebben uiteindelijk iedereen kunnen identificeren.” Nog volgens de politie diende er niemand die betrokken was bij de feiten klacht in voor de vechtpartij.

Vorige week moest de politie ook al tussenbeide komen bij een grote vechtpartij tussen jongeren aan het station in Ninove.