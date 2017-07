Nieuwe fietssnelweg Asse stuit op verzet van Natuurpunt en Groen

Door de aanleg van de fietssnelweg zou het voortbestaan van enkele zeldzame en bedreigde diersoorten, die naast de spoorlijn leven, in gevaar komen. Natuurpunt wil daarom dat de gemeente een oplossing zoekt voor de dieren. Groen dringt zelfs aan op een alternatief traject maar de gemeente is niet van plan in te binden. Reacties van voor- en tegenstanders, vanavond in het nieuws op RINGtv.