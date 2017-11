Nieuwe kleinschalige dagopvang CADO van start in Wolvertem

In Wolvertem, bij Meise, heeft de Landelijke Thuiszorg haar Collectieve Autonome Dagopvang, kortweg CADO, geopend. Die is bedoeld voor zorgbehoevenden die nog thuis wonen.

De vestiging in Wolvertem is niet de eerste in haar soort. Ook in andere gemeenten opende de Landelijke Thuiszorg al dergelijke opvanghuizen. De CADO is bedoeld voor zorgbehoevende mensen die nog thuis wonen. Ze komen er terecht in een huiselijke omgeving en kunnen zo op een natuurlijke manier uit hun isolement worden gehaald.

In Wolvertem kunnen zorgbehoevenden elke weekdag terecht tussen 8 u 30 en 16 u 30 voor ontspanning en de nodige verzorging. Ervaren verzorgsters staan in Wolvertem in voor de opvang van een tiental ouderen. De verzorgsters nemen ook de taken van de mantelzorgers of de familieleden op zich. Voor CADO huurt de Landelijke Thuiszorg een ruimte aan het OCMW-dienstencentrum De Spil.

Zorgbehoevenden die geïnteresseerd zijn om in het opvanghuis terecht te komen, moeten dat wel een dag op voorhand aangeven. De kostprijs voor hen bedraagt 3,5 euro per uur.